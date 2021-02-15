2048 одесситов продолжают болеть ковидом 24 Новости

83 371 случай COVID-19 зарегистрирован в Одесской области по состоянию на 15 февраля.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 37 230 человек — у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 75 новых случаев заболевания, из них 59 — у одесситов, 16 — у жителей районов области.

По данным на 15 февраля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 146 пациентов с COVID-19, из них 52 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 94 пациента, из них один человек подключен к аппарату ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили девять человек с подозрением на COVID-19. 18 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 26 человек — в ГКБ №10, 23 человека — в городской больнице №5, один ребенок — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 14 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 258 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка, мальчик находится на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 94 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 34 480 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 048 одесситов.