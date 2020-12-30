20 жителей Одесской области умерли за сутки от коронавируса 255 Новости

70 592 случая COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 30 декабря в Одесской области, из них 31 782 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 729 новых случаев заболевания, из них 447 — у одесситов. Умерли 20 человек, выздоровели 2240 человек, в том числе 377 одесситов, продолжает болеть 25 131 житель области, в том числе 11 300 жителей Одессы.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 207 пациентов с COVID-19, из них 25 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 182 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 22 человека с подозрением на COVID-19. 60 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 33 человека — в ГКБ №10, 90 человек — в городской больнице №5, пять детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых случаев COVID-19 у детей (пять девочек и три мальчика), находятся на амбулаторном лечении.