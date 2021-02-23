1932 одессита продолжают болеть COVID-19 31 Новости

84 683 случая COVID-19 зарегистрированы в Одесской области по состоянию на 23 февраля, из них 37 908 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 159 новых случаев заболевания, 85 из — у одесситов.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 162 пациента с COVID-19, из них 53 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 109 пациентов, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 28 человек с подозрением на COVID-19. 14 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 34 человека — в ГКБ №10, 31 человек — в городской больнице №5, семь детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 22 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 227 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей (четыре мальчика и одна девочка), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровел 41 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 35 258 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1 932 одессита.