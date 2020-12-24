19-летняя одесситка напала с ножом на прохожего за просьбу позвонить 157 Новости

Молодая девушка обругала 46-летнего мужчину, попросившего позвонить с её телефона, и ранила его ножом в грудь.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

Полицию и карету скорой медицинской помощи на место происшествия вызвали прохожие. Правонарушительница же с места преступления скрылась.

Полицейские установили личность девушки и через несколько дней задержали ее у знакомых, где она скрывалась, чтобы избежать наказания.

Ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное девушке грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.