1879 одесситов продолжают болеть ковидом 42 Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 87 одесситов.

В целом с начала эпидемии на 14 сентября 2021 года в Одессе зарегистрированы 68 535 случаев COVID-19.

По данным на 14 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 110 пациентов с COVID-19, из них 39 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находится 71 пациент, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 47 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 — три ребенка.

На утро 14 сентября в двух опорных больницах Одессы свободны 372 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев COVID-19 у детей (пять девочек и три мальчика).

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровел один житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 64 991 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1879 одесситов.