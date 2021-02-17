186 случаев коронавируса выявили за сутки в Одесской области 25 Новости

83 684 случая COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 17 февраля 2021 года в Одесской области, из них 37 382 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 186 новых случаев заболевания, из них 92 — у одесситов.

По данным на 17 февраля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 153 пациента с COVID-19, из них 52 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находится 101 пациент, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 13 человек с подозрением на COVID-19. 16 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 22 человека — в ГКБ №10, 26 человек — в городской больнице №5, трое детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 16 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 260 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей, два мальчика находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровел 221 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 34 759 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1 917 одесситов.