185 тяжелых ковид-больных находятся в одесской «инфекционке» 129 Люди, Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 190 одесситов.

Всего с начала эпидемии по состоянию на 28 сентября в Одессе зарегистрированы 71 032 случая заряжения. Умерли за сутки 12 больных.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся в настоящее время 213 пациентов с ковидом, из них 28 человек — в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии пребывают 185 пациентов, из них семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходит лечение 191 пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больницы №3 — 12 детей.

В двух опорных больницах Одессы свободны 109 коек для госпитализации пациентов, все они обеспечены кислородом.

За последние сутки зарегистрировано 16 новых случаев ковида у детей, 11 мальчиков и 5 девочек находятся на амбулаторном лечении.

Выздоровели за сутки 99 жителей Одессы, продолжают болеть 3418 горожан.