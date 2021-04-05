18 жителей Одесской области умерли за сутки от осложнений ковида 23 Новости

660 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Одесском регионе, в том числе у 345 одесситов.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 5 апреля в Одесской области зарегистрированы 113 735 случаев COVID-19, из них 52 976 — у жителей Одессы.

Умерли 18 жителей области, по данным СНБО.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 323 пациента с COVID-19, из них 89 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 234 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 11 человек с подозрением на COVID-19.

77 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 72 человека — в ГКБ №10, 114 человек — в городской больнице №5, 65 пациентов – в городской больнице №8, 23 ребенка — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 5 апреля, в опорных больницах Одессы свободны 17 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 12 новых случаев COVID-19 у детей (семь девочек и пять мальчиков).

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 260 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 39 851 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 12 087 одесситов.