18 жителей Одесской области умерли за сутки от ковида 151 Новости

66 971 случай COVID-19 зарегистрирован в Одесской области по состоянию на 24 декабря, 30 268 из них — у жителей Одессы.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 676 новых случаев заболевания, из них 345 — у одесситов

Умерли 18 жителей области, выздоровели 3294 человек.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 274 пациента с COVID-19, из них 52 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 222 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 26 человек с подозрением на COVID-19.

46 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 49 человек — в ГКБ №10, 114 человек — в городской больнице №5, 10 детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы 18 новых случаев COVID-19 у детей (десять мальчиков и восемь девочек), они находятся на амбулаторном лечении.