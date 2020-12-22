18 жителей Одесской области скончались за сутки от коронавируса 368 Новости

65 503 случая COVID-19 зарегистрировано в Одесской области по состоянию на 22 декабря.

По информации Одесского областного лабораторного центра МЗ Украины, из них 29 555 — у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 914 новых случаев заболевания, из них 391 — у одесситов. Умерли 18 жителей области, выздоровели — 833. Болеют на данный момент 37 042 человек — на 63 больше, чем накануне, 12 441 из них — в Одессе.

По данным на 22 декабря, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 276 пациентов с COVID-19, из них 48 человек находятся в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 228 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 19 человек с подозрением на COVID-19. 44 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 45 человек — в ГКБ №10, 120 человек — в городской больнице №5, 9 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 21 декабря, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 62 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев COVID-19 у детей (четыре мальчика и одна девочка), все находятся на амбулаторном лечении.