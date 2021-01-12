17 одесситов умерли за сутки от коронавируса 149 Новости

76 289 случаев COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 12 января в Одесской области, в том числе 34 182 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 315 новых случаев заболевания, из них 115 — у одесситов.

Умер 21 житель Одесского региона, в том числе 17 одесситов.

По данным на 12 января, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 155 пациентов с COVID-19, из них 33 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 122 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 19 человек с подозрением на COVID-19. 49 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 11 человек — в ГКБ №10, 72 человека — в городской больнице №5, семь детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей (три мальчика и две девочки), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровел 231 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 26 115 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 7 487 одесситов.