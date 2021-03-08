175 одесситов заразились коронавирусом за сутки 23 Новости

88 611 случаев COVID-19 зарегистрированы в Одесской области по состоянию на 8 марта, из них 40 043 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 175 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 298 новых случаев заболевания.

По данным на 8 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 267 пациентов с COVID-19, из них 82 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 185 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За прошедшие сутки зарегистрированы три новых случая COVID-19 у детей (два мальчика и одна девочка), находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 65 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 36 355 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2927 одесситов.