16 жителей Одесской области умерли за сутки от коронавируса 19 Новости

77 160 случаев COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 14 января в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, 34 621 из них — у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 357 новых случаев заболевания, из них 156 — у одесситов. Умерли 16 жителей Одесской области.

По данным на 14 января, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 177 пациентов с COVID-19, из них 48 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 129 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на COVID-19. 38 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 12 человек — в ГКБ №10, 68 человек — в городской больнице №5, пять детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 13 января, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 335 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей (три девочки и два мальчика), находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 978 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 28 131 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 5 903 одессита.