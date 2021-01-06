15 одесситов умерли с Нового года от коронавируса 21 Новости

73 950 случаев COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 6 января в Одесской области, 33 242 из них — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 668 новых случаев заболевания, из них 332 — у одесситов.

За последние сутки в сводку областного лабораторного центра была внесена информация сразу о 16 летальных случаях у жителей Одессы с COVID-19 (11 мужчин и 5 женщин), наступивших с 27 декабря. Так, 8 пациентов скончались 4 января, 3 — 3 января, 1 — 2 января, 3 — 1 января и 1 — 27 декабря.

По данным ковид-портала СНБО Украины, в области за сутки скончались от коронавируса 23 человека. Выздоровели 1162 жителя области, в том числе 500 одесситов. Продолжают болеть 23 660 жителей области, что на 517 человек меньше, чем накануне. Среди болеющих 8 930 одесситов.

По данным на 6 января, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 167 пациентов с COVID-19, из них 33 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 134 пациента, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 25 человек с подозрением на COVID-19. 52 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 19 человек — в ГКБ №10, 67 человек — в городской больнице №5, двое детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых случаев COVID-19 у детей (пять девочек и три мальчика), находятся на амбулаторном лечении.