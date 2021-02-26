149 одесситов заболели ковидом за сутки 11 Новости

85 485 случаев COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 26 февраля в Одесской области, из них 38 312 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 319 новых случаев заболевания, из них 149 — у одесситов.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 187 пациентов с COVID-19, из них 69 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 118 пациентов, из них один человек подключен к аппарату ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 26 человек с подозрением на COVID-19.

24 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 30 человек — в ГКБ №10, 35 человек — в городской больнице №5, семь детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 25 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 209 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы три новых случая COVID-19 у детей (два мальчика и одна девочка), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 124 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 35 558 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 026 одесситов.