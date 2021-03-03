146 ковид-больных в тяжелом состоянии находятся в одесской инфекционке 9

86 727 случаев COVID-19 зарегистрированы в Одесской области по состоянию на 3 марта, в том числе 39 047 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 169 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 309 новых случаев заболевания.

Система мониторинга СНБО сообщает о 5 летальных случаях за сутки. Выздоровели 37 жителей Одессы, 78 — области.

По данным на 3 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 228 пациентов с COVID-19, из них 82 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 146 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За прошедшие сутки зарегистрированы 12 новых случаев COVID-19 у детей (семь девочек и пять мальчиков), все находятся на амбулаторном лечении.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 35 829 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2476 одесситов.