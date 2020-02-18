14 одесских памятников архитектуры получат новые паспорта фасадов 36 Новости

Департамент архитектуры и градостроительства объявил тендер на разработку паспортов фасадов для 14 зданий в центре города.

Об этом СМИ узнали на платформе публичных закупок «Prozorro».

Здания, для которых будут разрабатывать документы, — памятники архитектуры и градостроительства местного значения. Это дома по адресу Большая Арнаутская, 24, Софиевская, 15, Пушкинская, 13, Пушкинская, 31, Базарная, 33, Екатерининская, 24, Маразлиевская, 28, Пастера, 34, Успенская, 25, Соборная площадь, 6, Льва Толстого, 6, Ляпунова, 12, Елисаветинская, 1, Троицкая, 21.

За работы управление готово заплатить 400 тысяч гривен. Аукцион пройдет 5 марта. Работы подрядчик должен будет выполнить до 27 ноября.

Отметим, реставрация некоторых из этих зданий занесена в Целевую программу сохранения и развития исторического центра города Одессы на 2019-2021 годы. Для проведения реставрационных работ необходим паспорт фасада.

Паспорт фасада — это регистрационный документ, которым фиксируется архитектурное и колористическое решение. В нем содержится фотофиксация существующего состояния здания, схема нахождения дома, перечень планируемых работ, чертежи фасада, цвета и материалы отделки фасада, а также общий вид элементов отделки и благоустройства прилегающей территории.

• Большая Арнаутская, 24 — Доходный дом Бернштейна, архитектор А.О. Бернардацци, 1900-е годы

• Софиевская, 15 — Дом Скаржинского, архитектор Скаржинский К.А., 1880-е годы

• Пушкинская,13 — Дом Сиккарда, «Гостиница дю норд», 1821

• Пушкинская, 31 — Здание складов Рабиновича, архитектор К.О. Даллаква, 1848

• Базарная, 33 — Дом доходный Гелеловича, архитектор Я.М. Пономаренко, 1900

• Екатерининская, 24 — Дом жилой Актарова, в котором жил П.М. Жуковский — ботаник и Академик Васхнил, архитектор Р.Л. Радбиль, 1913 — 1914

• Маразлиевская, 28 — Особняк Менделевича, архитектор В.И. Прохаска, 1909

• Пастера, 34 — Доходный дом Брейтбарта, архитектор А.О. Бернардацци, 1891

• Успенская, 25 — Дом доходный Анатра, архитектор Ю.М. Дмитренко, 1911 — 1912

• Соборная площадь, 6 — Дом доходный Я. Вайнберг, 1875

• Льва Толстого, 6 — Дом жилой Я. Ю. Бардаха, в котором жил сам Бардах — бактериолог, один из организаторов первой в России бактериологической станции, организатор второй в России станции скорой помощи, профессор, Д.К. Заболотный — микробиолог, академик АН СССР АН УССР, ее основатель и первый президент, 1903

• Ляпунова, 12 — Дом доходный Эдуардса, инженер С.П. Чехович, 1893

• Елизаветинская, 1 — Доходный дом, в котором жили Б. Иофан — архитектор, народный архитектор СССР, лауреат госпремии СССР, А.Н. Криштофович — основатель отечественной палеоботаники, член-корреспондент АН СССР, академик АН УССР, лауреат госпремии СССР, архитектор Ц.Е. Зелинский, 1880.

• Троицкая, 21 — Дом доходный Шварца, архитектор А.Е. Шейнс,1890.

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