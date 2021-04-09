14-летний мальчик получил ожоги 90% тела при попытке сделать селфи на крыше поезда 5 Новости

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования 14-летнего жителя Одессы.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, в ночь на 9 апреля подростка доставили в медицинское учреждение с железнодорожной станции «Одесса — Застава 1» с электроожогами II-III степени 90% поверхности тела.

В настоящее время установлено, что мальчика ударило током, когда он бегал по крыше товарного поезда.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Правоохранители напоминают, что на железной дороге током может ударить не только при касании проводов, но даже в нескольких метрах от них.