13-летняя одесситка бросилась под поезд и погибла 13 Новости

13-летняя девушка попала под колеса поезда на станции «Депо» в Суворовском районе города. От полученных травм она погибла мгновенно.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, это произошло около полуночи.

По словам машиниста, он увидел, как ребенок пересекал пути, разговаривая по телефону, и стал подавать предупредительные сигналы. Услышав их, девушка легла прямо на рельсы. Машинист сразу же применил экстренное торможение, но остановить транспорт вовремя не смог.

По словам родственников, в их семье конфликтов не было и намерений покончить жизнь самоубийством девочка не высказывала. Однако ее подруга рассказала, что за несколько часов до смерти та написала в общую группу в одном из мессенджеров, что хочет броситься под поезд.

Сведения о событии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства трагедии устанавливаются.