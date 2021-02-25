113 тяжелых ковид-больных находятся в одесской инфекционке 7 Новости

268 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Одесской области за сутки, 148 из них — у одесситов.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, всего на 25 февраля в регионе зарегистрированы 85 166 случаев, из них 38 163 — у жителей Одессы.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 175 пациентов с COVID-19, из них 62 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 113 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 35 человек с подозрением на COVID-19.

17 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 29 человек — в ГКБ №10, 28 человек — в городской больнице №5, пять детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 24 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 228 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей (три мальчика и две девочки), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 133 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 35 434 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 005 одесситов.