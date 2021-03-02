11 жителей Одесской области умерли за сутки от коронавирусной болезни 13

86 418 случаев COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 2 марта в Одесской области, из них 38 878 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболел 161 одессит, в целом по региону зарегистрированы 319 новых случаев заболевания.

По данным системы мониторинга СНБО, за сутки от коронавирусной болезни скончались 11 жителей региона. Всего с начала пандемии умерли 1440 человек в области.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся в настоящее время 226 пациентов с COVID-19, из них 87 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 139 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 43 человека с подозрением на COVID-19.

28 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 33 человека — в ГКБ №10, 38 человек — в городской больнице №5, десять детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 1 марта, в опорных больницах Одессы свободна 131 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы семь новых случаев COVID-19 у детей (пять девочек и два мальчика), находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 77 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 35 792 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2346 одесситов.