11 одесситов госпитализировали с подозрением на короновирус 134 Люди, Новости

В Одессе 11 человек подозревают у себя коронавирусную инфекцию, однако местная лаборатория отказалась делать анализы

Соответствующее заявление было сделано в ходе заседании комиссии по вопросам техногенной безопасности и противодействию чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что жители Одессы самостоятельно обратились в инфекционную больницу города и попросили поместить их в боксы из-за угрозы заражения коронавирусом COVID-19.

Однако, как выяснилось, анализы у них не приняла лаборатория, так как не работала. Сейчас эти анализы были направлены в Киев.

Издание отмечает, что на данный момент подтвержденных случаев коронавируса в Одессе нет.

При этом, у одного из пациентов была диагностирована пневмония.

Ранее мы писали, реальное количество больных коронавирусом в Украине намного больше, чем официальное, поскольку большое количество заражений могут просто не диагностировать.

Согласно подсчетам ученых, один летальный случай от коронавируса – это около 400 зараженных людей. Учитывая, что 71-летняя пенсионерка, которая умерла от коронавируса в Житомирской области, долгое время не обращалась к врачам, принимала гостей и посещала церковь, количество больных могло серьезно вырасти.

При этом, около 25% людей могут заразиться от переносчиков вируса, у которых даже не проявляются симптомы.

На данный момент в Украине зафиксировано 5 подтвержденных случаев коронавируса. Это при том, что в Европе счет идет на тысячи больных.

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