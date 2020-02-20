11 из 18 одесских нардепов получили компенсацию за жилье 61 Новости

Из 18 одесских народных депутатов только семеро не воспользовалось компенсацией за проживание в столице за период с 29 августа по 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Из 11 нардепов, избранных в одномандатных округах, правом на компенсацию средств за оплату жилья не воспользовались трое – Алексей Гончаренко (самовыдвиженец, 137 округ), Антон Киссе (самовыдвиженец, 142 округ) и Александр Горенюк (“Слуга народа”, 136 округ).

Остальные восемь депутатов не отказались от бюджетных денег. Больше всех получил Артем Дмитрук (133 округ) – 81 тысячу, на втором месте Алексей Леонов (135) – 79 тысяч, на третьем – Игорь Васильковский (139) – 59 тысяч, Олег Колев (134), Степан Чернявский (138), Сергей Колебошин (140), Анатолий Урбанский (округ 143) получили по 39 тысяч, меньше всех – Александр Ткаченко (141) – 19 тысяч гривен.

Из семи депутатов-списочников компенсацию получил Николай Скорик (“Оппозиционная платформа – За жизнь) – 20 тысяч, Богдан Торохтий (“Слуга народа”) – 39 тысяч, Андрей Костин (“Слуга народа”) – 81 тысяча. Соломия Бобровская, Юлия Диденко, Иван Шинкаренко и Татьяна Плачкова компенсацию не получали.

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