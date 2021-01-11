10 жителей Одесской области умерли за сутки от коронавируса 110 Новости

75 975 случаев COVID-19 зарегистрированы в Одесской области по состоянию на 11 января 2021 года, 34 067 из них — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 312 новых случаев заболевания, из них 171 — у одесситов.

Ковид-портал СНБО Украины сообщает, что за сутки умерли от вируса 10 жителей области, выздоровели 388 человек, в том числе 230 одесситов. 22 466 жителей области продолжают болеть коронавирусом, в том числе 7 620 одесситов.

По данным на 11 января, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 157 пациентов с COVID-19, из них 33 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 124 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили девять человек с подозрением на COVID-19. 54 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 16 человек — в ГКБ №10, 73 человека — в городской больнице №5, семь детей — в детской городской больнице №3.

11 января по состоянию на 16:00 в одесских опорных больницах 235 свободных места для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей, два мальчика находятся на амбулаторном лечении.