107 новых случаев коронавируса зафиксировано за сутки в Одессе 29 Новости

84 898 случаев COVID-19 зарегистрированы в Одесской области по состоянию на 24 февраля, из них 38 015 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 215 новых случаев заболевания, из них 107 — у одесситов.

По данным на 24 февраля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 154 пациента с COVID-19, из них 50 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 104 пациента, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 20 человек с подозрением на COVID-19. 14 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 27 человек — в ГКБ №10, 28 человек — в городской больнице №5, шесть детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 23 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 223 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей (три мальчика и две девочки), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 43 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 35 301 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1 992 одессита.