107 населенных пунктов Одесской области и 289 одесских домов полностью обесточены

289 адресов в Одессе (9 многоэтажных домов и 280 частных) остаются без электричества по состоянию на 29 января.

Об этом сообщили в пресс-службе «ДТЭК Одесские электросети».

Это территории Северного, Центрального и Южного районов электросетей, а также части сёл Бурлачья Балка, Ильичанка, Корсунцы и Прилиманское.

«Во время непогоды произошло 118 обрывов проводов. Мы починили пока 68. Отключены три воздушные линии электропередач 6/10 кВ», — уточнили в компании.

В области остаются обесточенными 124 населённых пункта, из них 17 частично.