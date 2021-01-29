107 населенных пунктов Одесской области и 289 одесских домов полностью обесточены

289 адресов в Одессе (9 многоэтажных домов и 280 частных) остаются без электричества по состоянию на 29 января.
Об этом сообщили в пресс-службе «ДТЭК Одесские электросети».
Это территории Северного, Центрального и Южного районов электросетей, а также части сёл Бурлачья Балка, Ильичанка, Корсунцы и Прилиманское.
«Во время непогоды произошло 118 обрывов проводов. Мы починили пока 68. Отключены три воздушные линии электропередач 6/10 кВ», — уточнили в компании.
В области остаются обесточенными 124 населённых пункта, из них 17 частично.
Больше всего от метели и ветра пострадали Белгород-Днестровский и Одесский районы.
«По состоянию на 11:00 сегодня, 29 января (с 00:00 часов 27 января), мы вернули свет в 393 населённых пункта (накопительная цифра, некоторые из них подключали по несколько раз). Над устранением последствий непогоды работают 107 оперативно-выездных бригад (340 рабочих, 125 единиц техники)», — рассказали в компании.