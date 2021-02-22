107 ковид-пациентов одесской инфекционки пребывают в тяжелом состоянии 20

84 524 случая COVID-19 зарегистрированы в Одесской области по состоянию на 22 февраля, из них 37 823 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 124 новых случая заболевания, из них 97 — у одесситов.

По данным на 22 февраля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 158 пациентов с COVID-19, из них 51 человек пребывает в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 107 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили шесть человек с подозрением на COVID-19. 16 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 36 человек — в ГКБ №10, 29 человек — в городской больнице №5, восемь детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 21 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 232 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей (три мальчика и две девочки), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 18 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 35 217 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1 896 одесситов.