1012 жителей Одесской заболели ковидом за сутки 15 Новости

105 566 случаев COVID-19 зарегистрированы с начала пандемии в Одесском регионе, из них 50 085 — в Одессе.

Как сообщает ковид-портал СНБО Украины, 1012 жителей Одесской области заболели коронавирусной болезнью за сутки, умерли в регионе 18 человек, выздоровели 33 больных.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, в Одессе 29 и 30 марта зарегистрированы 785 новых случаях COVID-19.

По данным на 31 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 271 пациент с COVID-19, из них 57 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 214 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 28 человек с подозрением на COVID-19. 75 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 73 человека — в ГКБ №10, 111 человек — в городской больнице №5, 63 пациента – в городской больнице №8, 30 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 31 марта, в опорных больницах Одессы свободны 37 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

Продолжают болеть 9 989 одесситов.