10 тыс. долларов США на цветы: с приходом весны увеличились траты чиновников на подарки 6 Новости

199 900 гривен из данной суммы потратила Одесская облгосадминистрация под руководством Максима Куцого, а председатель Одесского облсовета потратил 42 400 бюджетных гривен.

За окном весна, а это значит, что нам стоит готовиться к тратам чиновниками сотен тысяч гривен на приобретение цветов и букетных композиций. Не стал исключением и март 2020 года, когда весь мир празднует Международный женский день. Нет, мы никак не против того, чтобы мужчины поздравляли женщин, но делать это на 10 тысяч долларов США, в то время, когда у тебя область находится в плачевном состоянии, нам кажется неуместным мероприятием. Декларации каждого областного руководителя позволяют купить букеты на личные средства и поздравить всех, кого пожелаешь. Но зачем отказывать себе в женском внимании, когда на покупку цветов тратишь бюджетные средства?

Так, 6 марта 2020 года Одесская областная государственная администрация в лице Максима Куцого подписала четыре договоры на приобретение цветочных композиций. Общая сумма всех закупок составила 199 900 гривен. Стоит отметить, что договоры были подписаны с явными нарушениями тендерного законодательства, поскольку все закупки имеют одни и тот же код в Едином закупочном словаре – «ДК 021:2015: 03120000-8 — Продукция растениеводства, в том числе тепличного». По этой причине закупки должны быть объедены в одну, но в таком случае могла возникнуть необходимость проведения открытого тендера. Но что делать, когда на носу 8 Марта? Конечно же, разделить закупки и подписать договоры с разными предпринимателями.

Максим Куцый подписал два договоры на общую сумму 85 500 гривен с ФЛП Игнатенко Дмитрий Николаевич и еще два с ФЛП Столяров Константин Анатольевич на сумму 114 400 гривен. Всего председатель Одесской ОГА у двух предпринимателей за бюджетные средства приобрел 1 559 букетов. Наиболее дешевых букетов по цене 65 грн./шт. было закуплено в количестве 1 500 штук. Также ОГА приобрела 26 букетов по цене свыше 3 тыс. гривен за каждый. На такие элитные цветочные композиции было затрачено 84,4 тыс. гривен.

Одесский облсовет в лице Сергея Паращенко решил поумерить свои аппетиты, закупив цветов лишь на 42 400 гривен. В данном случае также присутствует нарушение, когда чиновники один предмет закупки разбили на четыре разных договоры. К сожалению, узнать стоимость букетов не представляется возможным, поскольку в облсовете после серии публикаций интернет-издания «Монитор» решили не публиковать дополнение к договору. Отметим лишь, что два договоры на сумму 22 400 гривен были подписаны с ФЛП Тымчик Виктория Витальевна и два с ФЛП Столяров Константин Анатольевич на сумму 20 000 гривен.

Также облсовет в январе 2020 года заключил договор на поставку букетов, цветочных композиций, корзин и венков с ФЛП Столяров Константин Анатольевич на сумму 150 000 грн.

Кроме областных чиновников в преддверии 8 Марта символ весны закупили и в городе Черноморске, где приобрели 2 335 цветов на сумму 77 000 гривен.

Источник