10 одесситов умерли за сутки от ковида 32 Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 159 одесситов.

Всего с начала эпидемии по состоянию на 15 сентября 2021 в Одессе зарегистрировано 68 694 случаев заражения.

По данным на 15 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больницы находится 121 пациент с COVID-19, из них 42 человека находятся в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии пребывают 79 пациентов, из них пять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 59 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 — шесть детей.

В двух опорных больницах Одессы свободны 354 коек для госпитализации пациентов с ковидом.

За последние сутки зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса у детей (четыре девочки и два мальчика).

За минувшие сутки выздоровели 73 жителя Одессы, продолжают болеть 1955 одесситов.