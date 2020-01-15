10 лет в тюрьме проведет парень, который зарезал в баре мужчину разбитой бутылкой 58 Криминал, Новости

Суд вынес приговор парню, который убил в баре своего оппонента. Ссора произошла из-за того, что незнакомый посетитель заведения отказал ему в выпивке, ударив его.

Об этом стало известно из судебного реестра.

Инцидент произошел еще в мае 2016 года в заведении "Extrim bar" в городе Южный. Пьяный парень затеял ссору с незнакомцем, потребовав налить ему алкоголь. Но вместо выпивки мужчина, который сидел за столом с двумя девушками, отвел его в сторону и ударил.

Тогда обиженный мужчина ушел домой, но через время решил вернуться в бар, чтобы отомстить. Он задумал убить обидчика, для этого он принес с собой разбитую бутылку и горлышком нанес мужчине несколько ран в области спины и сердца. Травмы оказались смертельными.

За умышленное убийство мужчине вынесли приговор в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. В этот срок входит время проведенное в СИЗО. Также он обязан выплатить государству свыше 14 000 гривен на судебные расходы.

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